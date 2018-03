Włosi mają nadzieję na współpracę z Polską, Austrią i Węgrami

Włosi mają nadzieję, że wspólnie z Polską utworzą w Unii Europejskiej front sprzeciwiający się federalizmowi. Dla Mario Borghezia z Ligi Północnej Prawo i Sprawiedliwość to po prostu doskonały wzór.



,,Polska ma rząd, który broni dumy narodowej i interesów narodowych. Powinniśmy brać przykład z rządów w Polsce. Nauczyć się z powrotem, jak być rządem, który broni słusznych interesów własnego narodu'' - powiedział na antenie TVP Borghezio. ,,Chcemy Europy narodów, a nie Europy anonimowego wysokiego finansowania, które reprezentuje Unia Europejska'' - dodał.



Polityk uznał, że wspólną płaszczyzną może być na przykład imigracja. Borghezio napływ uchodźców nazwał po prostu ,,inwazją'', której Włochy nie mogą już akceptować.



Borghezio wskazywał, że jest możliwe nawiązanie bliskiej współpracy nie tylko z Polską, ale także z Węgrami i Austrią. ,,Są to kraje, których tradycje polityczne, obywatelskie i kulturowe sprawiają, że są one duchowo bliskie naszemu krajowi. A dzisiaj, dzięki Bogu, to właśnie oni jako pierwsi rozwiesili flagę wolności przeciwko Unii Europejskiej'' - podkreślił.



Mario Borghezio to członek Ligi Północnej, partii wchodzącej w skład dużej koalicji prawicowej prowadzonej przez Silvio Berlusconiego, która zwyciężyła w niedawnych wyborach parlamentarnych.

mod/tvp info