Włosi mają dość. Nie przyjmą imigrantów

Włochy stawiają kwestię przyjmowania imigrantów jasno – to koniec brania na siebie całego ciężaru. Premier Giuseppe Conte wysłał w tej sprawie list do szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Włoska agencja prasowa ANSA twierdzi, że w liście wysłanym też do innych europejskich przywódców włoski premier zaapelował o to, aby natychmiast realizować ustalenia niedawnego szczytu UE w sprawie migracji. Podkreślono, że odnosi się to również do najnowszego przypadku 450 migrantów, którzy kutrem wypłynęli z Libii i dotarli do Sycylii. Włochy nie chcą ich przyjąć. Oczekują, że podejmą się tego inne kraje, w szczególności Malta. Dziś rano imigranci zostali przejęci przez załogi dwóch statków, które patrolują Morze Śródziemne.

Włoskie media podają, że jeśli do Rzymu nie dotrze pozytywna odpowiedź od partnerów z UE w kwestii wspomnianych 450 migrantów, to nie wyrażą zgody na ich przyjęcie.

dam/PAP,Fronda.pl