Włodzimierz Iszczuk: Ukraina w sieci agentów KGB

Na początku lat 90. ubiegłego wieku służby specjalne byłego ZSRS, aby zdyskredytować Ukrainę, promowały w strukturach euroatlantyckich jej wizerunek, jako kraju rozdartego wewnętrznymi sprzecznościami, na którego zachodzie dominują skrajni „ukraińscy nacjonaliści”, a na wschodzie prorosyjscy sowieccy komuniści. Celem tej propagandy było straszenie Zachodu państwem ukraińskim, zwłaszcza zagrożeniem ze strony mitycznych „ukraińskich nacjonalistów”. Co więcej, podjęto próbę przypięcia etykietki „nacjonalistów” wszystkim bez wyjątku członkom partii i ruchów popierających niepodległość Ukrainy, czyli tym, którzy uniemożliwiali rosyjskim czekistom odbudowę imperium rosyjskiego. Ta polityka nie zadziałała, ale agenci KGB zdołali stworzyć potężne i wpływowe nacjonalistyczne lobby na Ukrainie, które Moskwa od czasu do czasu wykorzystywała, by zdyskredytować Ukrainę w Polsce i na Zachodzie.

Decyzja parlamentu graniczy z sabotażem przeciwko Ukrainie. Nic dziwnego, ponieważ ponad 70 procent deputowanych Rady Najwyższej to ludzie postsowieckiego układu, który został stworzony pod ścisłą kontrolą KGB.

Sytuację pogarsza fakt, że walka z korupcją, którą Zachód stara się wspierać na Ukrainie, niesie śmiertelne zagrożenie dla postsowieckich elit, które dokładają wszelkich starań, aby utrzymać swój monopol na władzę w Ukrainie. Tolerancyjny do korupcji rosyjski model zarządzania może wydawać się dla nich bardziej atrakcyjnym. Rewanż sił prorosyjskich na Ukrainie przestaje być potencjalnym zagrożeniem i staje się oczywistym problemem.

Kreml przygotowuje operację „Prorosyjska Ukraina”. Będzie to katastrofa geopolityczna dla Polski.

Włodzimierz Iszczuk

źródło: facebook