Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Ministrów Rady Europy, które odbyło się 17 maja w Helsinkach, podjęto decyzję o przywróceniu pełnego prawa głosu rosyjskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Projekt rezolucji został zgłoszony przez Francję i Niemcy, które szczególnie zabiegały o powrót Rosji do ZPRE. Innymi słowy Putin wciąż łamie prawo międzynarodowe a Niemcy i Francuzi faktycznie zachęcają go do kontynuacji agresji…