Włodzimierz Czarzasty ostrzega Lubnauer: Słuchaj się Schetyny

"Radziłbym pani Katarzynie Lubnauer wsłuchiwać się w to co mówi jej szef. Mówię o Platformie Obywatelskiej. Pan Schetyna wczoraj jasno powiedział, że nie da się tworzyć władzy w sejmikach bez SLD i bez PSL-u. I miał rację" - mówił Włodzimierz Czarzasty komentując słowa szefowej Nowoczesnej, ktra neguje ewentualną współpracę Koalicji Obywatelskiej z SLD i PSLem.



W trakcie wywiadu na antenie Polskiego Radia przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej otwarcie skrytykował Katarzynę Lubnauer za jej postawę w stosunku do mniejszych partii opozycyjnych.



"Nie szedłbym na konfrontację w tej sprawie i z dystansem patrzę na to co robi i mówi pani Lubnauer. Prawda jest taka, że nie da się stworzyć większość w wielu sejmikach i nie da się stworzyć większości w Sejmie bez SLD i PSL-u. Wszyscy sobie zdaliśmy z tego sprawę" - komentował Czarzasty.



Polityk podkreślił, że w Koalicji Obywatelskiej zdecydowanie woli kontaktować się z Grzegorzem Schetyną.



"Wolę kontaktować się z panem Schetyną, bo on wydaje się być człowiekiem, który skonstruował jakąś wartość. Rozumiem, że pani Lubnauer mu pomaga, ale szef rozmawia z szefem" – dodał.



mor/300polityka.pl/Fronda.pl