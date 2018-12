Włodzimierz Czarzasty: Koalicji Obywatelskiej już nie ma

"Koalicji Obywatelskiej już nie ma. Jeżeli celem Grzegorza Schetyny było to, żeby Nowoczesna przestała istnieć, to wykonał on krok w tym kierunku" - mówił przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, komentując przejścia posłów i zamieszanie w szeregach partii Nowoczesna.