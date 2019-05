Włodzimierz Czarzasty apeluje o 500 plus dla biskupów. Tak skomentował spełnioną obietnicę PiS

Włodzimierz Czarzasty apeluje o "500 plus dla biskupów".W ten sposób odniósł się do obietnicy Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą niepełnosprawnych.

- Pan premier Morawicki idzie do piwnicy i mówi: "żono słuchaj, tu znalazłem jakąś flagę i znalazłem pieniądze dla niepełnosprawnych. Przecież to są jaja. Na cztery dni przed wyborami obiecuje się wszystko wszystkim. Rekomendowałbym szybko opracować program "500 plus" dla biskupów, bo jak będzie program "500 plus" dla biskupów, to może po raz kolejny poproszą Polki i Polaków w Kościołach, żeby głosować na PiS- mówił Włodzimierz Czarzasty w Polskim Radiu 24.pl