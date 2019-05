Włodzimierz Cimoszewicz tłumaczy się z wypadku i ujawnia, że ma raka

lekarz onkolog 4.5.19 19:27

Czy to nie tow, cimoszka killka dni demu w tak chamski i ordynarny sposób pluł na Polskę i na Kościól katolicki? Czyżby Bóg pokazał swoją moc? Czy to nie kolejny kandydat targowicy w wieku bardzo senioralnym z nowotworem złośliwym? Czy wszyscy chorzy onkologicznie nie powinni zrezygnować z ubiegania się o mandat a zajać się leczeniem swoich nowotworów? Jaka będzie z nich korzyść w PE, jeśli po wyborze będą się leczyli, i nie daj Boże to leczenie zakończy się niepowodzeniem?