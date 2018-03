Włochy: Zwolennicy ISIS aresztowani. Co planowali?

We wtorek i środę policja włoska aresztowała dwie osoby podejrzewane o rozpowszechnianie propagandy terrorystycznej, rekrutowanie zamachowców i przygotowywanie ataków terrorystycznych a także przeprowadziła przeszukania w 13 miejscach w różnych miastach.

Aresztowany we wtorek mężczyzna egipskiego pochodzenia prowadził w Foggi na południu Włoch ośrodek dla dzieci, ucząc je bycia męczennikami i zachęcając do atakowania niewiernych nożami i maczetami. Aresztowany w środę w Turynie, pochodzenia marokańskiego, skazany już został w 2015 za rozpowszechnianie propagandy ISIS. Obecnie policja podejrzewa go nie tylko o rozpowszechnianie terrorystycznej propagandy ale o próby rekrutowania terrorystów i przygotowywanie ataku, który miał nastąpić w najbliższej przyszłości.

Żaden z aresztowanych nie będzie wydalony, bo obaj mają obywatelstwo włoskie. Włochy wydalają osoby podejrzewane o sprzyjanie terrorystom, jeśli nie mają włoskiego obywatelstwa – od roku 2015 wydaliły już ponad 100 takich osób. Być może dzięki temu nie miały dotychczas żadnego poważnego ataku terrorystycznego, takiego jak przeżyły Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Belgia czy Hiszpania.

dam/euroislam.pl