Włochy odniosły sukces! 95 proc. mniej imigrantów

Maria Błaszczyk 9.2.19 15:39

Sukces?

No cóż...

Zobaczmy, na czym polega ten sukces używając do tego wymiernych danych, czyli liczb.

Np. takich:

2014 - tonęła co 61 osoba

2015 - tonęła co 269 osoba

2016 - tonęła co 71 osoba

2017 - tonęła co 54 osoba

2018 - tonęła co 50 osoba



Pełen sukces obrońców zycia, nieprawdaż?



Papież Franciszek zaapelował do rządów o udzielenie pomocy osobom, które „musiały emigrować z powodu plagi ubóstwa, wszelkiego rodzaju przemocy i prześladowań, a także klęsk żywiołowych i zmian klimatycznych, oraz aby ułatwiono zastosowanie środków umożliwiających ich integrację społeczną w krajach przyjmujących. (...) Każda istota ludzka pragnie lepszego i szczęśliwszego życia i nie można rozwiązać wyzwania migracji logiką przemocy i odrzucenia ani też poprzez rozwiązania niepełne”.