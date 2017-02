Włochy: Muzułmanie skazani na 18 lat więzienia za mord 12 chrześcijan

reklama

Włoski sąd skazał na 18 lat więzienia muzułmanów, którzy z powodu nienawiści religijnej zamordowali 12 chrześcijan.

Chodzi o wypadek z 2015 roku. Na łodzi przemytników ludzi płynącej z Afryki ku włoskim wybrzeżom doszło do sporu. Muzułmanie postanowili zmusić chrześcijan do modlitwy do Allaha. Ci odmówili i wówczas zostali zaatakowani. Mahometanie najpierw ich pobili, a potem wyrzucili za burtę. 12 osób utonęło.

Potem migranci spokojnie dopłynęli do brzegów Sycylii. Zostali jednak aresztowani i teraz usłyszeli wyrok.

Sąd w Palermo skazał sześciu wyznawców Allaha na 18 lat więzienia za morderstwo motywowane nienawiścią religijną. Motywację tę sąd uznał za szczególnie obciążającą. Dodatkowo jedną osobę skazano na cztery lata więzienia za przemyt ludzi. Kilku oskarżonych uniewinniono.

Według niektórych świadków zbrodni nie dokonano z powodów religijnych, bo kłótnia miała mieć inne podłoże.

Obecnie w Hiszpanii toczy się podobny proces. Przemytnikowi ludzi z Kamerunu zarzuca się, że płynąc do wybrzeży hiszpańskich wyrzucił za burtę sześciu chrześcijan.

Fronda.pl/Giornale di Sicilia

21.02.2017, 12:40