Włochy: Co najmniej 30 ofiar zawalenia wiaduktu. Przerażające zdjęcia

Jak już dziś informowaliśmy, w Genui zawalił się dzisiaj wiadukt. W momencie katastrofy na autostradzie znajdowało się 30-35 samochodów oraz trzy tiry. Według obecnych doniesień włoskiego MSW, zginęło co najmniej 30 osób.

Szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli przyznał jednak, że istnieje uzasadniona obawa, że ofiar będzie więcej. Co najmniej 10 osób zaginęło, wciąż trwa przeszukiwanie gruzów zawalonego mostu.

W sieci pojawiły się naprawdę wstrząsające fotografie ukazujące ogrom katastrofy:

Tak wygląda rozwalony most w Genui... kiedyś przez niego przejeżdżałem i to po prostu dziwne uczucie jak widzisz to jak bardzo życie jest kruche. Wszystkim zmarłym kondolencje. #Genova #Genua pic.twitter.com/vQutwp3ziF

— Andrzej 🇮🇹 (@AndrzejBak17) 14 sierpnia 2018