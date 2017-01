Włochy będą wydalać z kraju nielegalnych imigrantów

reklama

Nowy premier i nowa polityka wobec imigrantów. Włochy będą od teraz wydalać z kraju te osoby, którym odmówiono azylu.

Nowy premier Włoch Paolo Gentiloni zapowiedział bardziej zdecydowane kroki mające na celu wydalanie osób, którym odmówiono azylu. Dotychczasowy premier, Matteo Renzi uważał, że tworzenie ośrodków dla osób oczekujących na deportację jest nieludzkie, więc we Włoszech istnieją tylko 4 takie ośrodki dla ok. 360 osób. Deportować powinny zaś Włochy kilkadziesiąt tysięcy osób bez pozwolenia na pobyt.

Gentiloni zapowiedział stworzenie w tym roku 16 nowych ośrodków deportacyjnych. Szef policji w rozesłanym do komisariatów okólniku wezwał do częstszego sprawdzania tożsamości imigrantów i zatrzymań osób nielegalnie przebywających we Włoszech.

emde/Euroislam.pl

2.01.2017, 19:00