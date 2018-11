Władze zwróciły Nawalnemu paszport. Może wyjechać za granicę

Grzywna to równowartość 31 tys. dolarów i ma związek ze sprawę rzekomych defraudacji Nawalnego w spółce Kirowles (powyżej zdjęcie z jednej z rozpraw w tej sprawie). Pierwotnie Nawalny został skazany parę lat temu na 5 lat więzienia, wyrok nie jest prawomocny, bo Nawalny nie wyczerpał całej drogi prawnej. Nawalny i jego zwolennicy twierdzą, że to pokazowy proces, bo Nawalny kupił akcje spółki, żeby mieć dostęp do informacji o nieprawidłowościach. Przypomnijmy, że tak mniej więcej dekadę temu zaczęła się kariera Nawalnego, kupując akcje miał dostęp do informacji o nieprawidłowościach w różnych spółkach i je opisywał w internecie.