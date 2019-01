Władze PiS chciały ''wyciszyć'' Krystynę Pawłowicz!

nikt 23.1.19 11:06

Faktycznie ma ostry język jak brzytwa . Ale mnie ta Pani się podoba . Jest konkretna i bezpośrednia . Brak w niej fałszu i mówi to , co myśli . Przeważnie nie zgadzam się z jej poglądami ,ale bardzo ją szanuję . To człowiek na którym można polegać a nie jak większość ślizgających się węży politycznych . Nie podobało się nadzwyczaj kulturalnym politykom PO jedzenie kanapek w Sejmie , ale ich kultura etyczna nie przeszkadzała im okradanie ( co tam okradanie . Wyrażę się tak jak ona ) ....orzynanie narodu w każdej dziedzinie życia .

To dowodzi tylko jej pracowitości . Nie miała czasu zjeść w sposób niezwykle " dystyngowany " gdzie indzie . A była głodna . Jak nieraz pisałam na innych portalu..PO to banda leni . Nie dziwię się . Oni są tylko od reprezentacji i czerpania korzyści Do pracy mają kogoś innego .

Wystarczy pojechać do Izraela by to zrozumieć .