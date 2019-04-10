Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
Władza, pycha i grzechy współczesnego człowieka 10.04.2019, 13:30
włodzimierz zatorski osb
władza
pycha
grzech
wieara
screenshot Youtube - Tyniec
1

Władza, pycha i grzechy współczesnego człowieka

1Dodaj komentarz

  • Mangozjeb 10.4.19 13:57

    Władza, pycha i grzechy współczesnego kościoła

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook