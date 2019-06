Wizyta prezydenta Dudy w USA. Minister zdradza szczegóły

– Gdyby prezydent miał przekonanie, na podstawie tej prośby o łaskę, że są jakieś szczególne okoliczności przemawiające za tym, żeby zastosować tutaj prawo łaski, to wszczynałby postępowanie z urzędu. Nie wszczął tego postępowania. Co więcej, były wątpliwości dotyczące treści tej prośby o łaskę – mówił Paweł Mucha w programie „Wydarzenia i Opinie” Polsat News.

– Pan prezydent jedzie z agendą bardzo bogatą. To jest kwestia polskiego bezpieczeństwa, to jest kwestia zwiększenia sił amerykańskich w Polsce. To jest jeden z tematów. Wiemy, że negocjacje polityczne się zakończyły. Wczoraj informował o tym minister Szczerski. To jest bardzo ważny komponent i dotyczy polskiego bezpieczeństwa. Drugi komponent to sprawy energetyczne, to też jest szeroko rozumiane polskie bezpieczeństwo, czyli sfera aktywności pana prezydenta. Wreszcie współpraca w takich sferach jak onkologia. Będzie podpisanie porozumienia przez MD Anderson i Ministerstwo Zdrowia – podkreślał