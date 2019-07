Wizyta papieża Franciszka na Ukrainie zakończy wojnę? Abp Szewczuk: ,,Wie o tym również Putin''

- Kiedy Jan Paweł II przybył na Ukrainę ludzie zrozumieli, że komunizm się naprawdę skończył i już nie wróci. Podobne znaczenie mogłaby mieć również wizyta Franciszka. Mogłaby zakończyć wojnę. Wie o tym również Putin i dlatego to właśnie od niego to zależy – powiedział abp Światosław Szewczuk, podsumowując dwudniową wizytę w Watykanie ukraińskich biskupów greckokatolickich. Przyznał, że już na samym wstępie zaprosili oni Ojca Świętego na Ukrainę, a on obiecał, że poważnie się nad tym zastanowi.