Witold Waszczykowski z ważną funkcją w komisji PE

Witold Waszczykowski został wybrany na pierwszego wiceprzewodniczącego komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego - informuje Beata Płomecka.



Na to stanowisko wysunęła go grupa konserwatystów, do której należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, a teraz uzyskał poparcie deputowanych zasiadających w komisji.