Witold Waszczykowski: Nie ma żydowskich roszczeń

- Mamy do czynienia z takim miękkim lobbingiem aby rzeczywiście ustawowo rozstrzygnąć kwestię restytucji mienia. My ustawowo nie mamy tego rozstrzygniętego, ponieważ projekt został zawetowany przez prezydenta Kwaśniewskiego, natomiast możliwości dochodzenia restytucji mienia istnieją na zasadach indywidualnych. Każdy, kto ma możliwość udokumentowania, że stracił takie mienie w czasie wojny czy po wojnie, ma prawo poprzez wymiar sądowy dochodzić – stwierdził

– Nie [nie oglądałem filmu braci Sekielskich]. Prowadzę kampanię wyborczą do PE. Jeżdzę codziennie po województwie, więc głównie słucham radia w tej chwili. Zaskoczę pana, wyborcy nie pytają o ten film. To są sprawy, które wymagają prokuratury, rozliczeń, ponieważ są to – z tego co słyszę właśnie w radiu – przypadki opisywane, które podlegają pod kodeks karny i tak powinny być rozwiązane – zaznaczył