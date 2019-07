Witold Waszczykowski mocno o LGBT. ,,Dążą do rozchwiania stabilności Polski''

- Mamy do czynienia z szerzącą się ideologią gender i LGBT, która próbuje wmówić Polakom, że w Polsce są środowiska wykluczone, których prawa powinny być zrównane z resztą społeczeństwa. Okazuje się, że domagają się uprzywilejowania - mówił w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Witold Waszczykowski.

Były minister spraw zagranicznych odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który podczas Konwencji PiS w Katowicach mówił, że Polska "jest dzisiaj wyspą wolności" i musi nią pozostać.

- Jesteśmy wyspą wolności i dlatego jesteśmy tak cenni dla dzisiejszego świata. Musimy uczynić wszystko, by to trwało - podkreślił. Wskazywał, że "alternatywą jest czas przeszły, w którym nic nie można było zrobić, wszystko było niemożliwe". - Ale czas przeszły na swój sposób wzbogacony o to wszystko, co ostatnio usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, o tę wielką ofensywę - użyję tego określenia, choć wiem, że będzie ono przedmiotem ataku - wielką ofensywę zła. Musimy tę ofensywę odrzucić. Musimy wygrać - mówił Kaczyński.

Witold Waszczykowski podkreślił, że spór odbywa się pod fałszywymi hasłami.

- Jeszcze kilka lat temu argumentowano, że dwoje ludzi powinno mieć prawo do odwiedzania się w szpitalu. Potem, by mieli prawo do dziedziczenia. Dziś wiemy od działaczy tych ideologii, że chodzi o etapowanie, zmianę ustroju społecznego, małżeństwa homoseksualne, adopcję i sekularyzację dzieci - powiedział europoseł PiS.

Według niego największym zagrożeniem dla tej ideologii jest heteroseksualna rodzina.

- Taka rodzina oznacza stabilność społeczeństwa, należy to rozbić, jeśli jeszcze okazuje się, że stoi za tym Kościół, który spaja to społeczeństwo. Te środowiska uważają, że trzeba to rozchwiać. Do tego wpuścić tysiące imigrantów z obcej kultury, którzy staną się z czasem wyborcami ponieważ będą zależni od programów socjalnych, bo przecież przez lata nie wejdą na rynek pracy - tłumaczył Witold Waszczykowski.

Europoseł PiS podkreślił, że jest to koncepcja obliczona na rozbicie społeczeństw europejskich, które były budowane przez setki lat.

- PO odnosi się do tych środowisk, chce na tym wygrać. Przekonać, że Polska jest rzekomo zbudowana na nierównościach. Te ideologie nie zmierzają jednak do tego, by zrównać tzw. grupy wykluczone, ale żeby przyznać im przywileje ponad tradycyjne społeczeństwo - stwierdził były szef MSZ.

bz/polskieradio24.pl