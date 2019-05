Witold Waszczykowski: Izraelski nacjonalizm uderza w Polskę

Od wielu miesięcy mamy do czynienia z postępującym nacjonalizmem w polityce Izraela. Odpryskiem tego nacjonalizmu są ataki na Polskę - mówi były minister spraw zagranicznych, a obecnie kandydat PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Witold Waszczykowski.

Cieszę się, że są to już byli ambasadorowie. W kilku przypadkach przyczyniłem się do tego, że są byłymi ambasadorami. Ich zachowanie i listy otwarte krytykujące polską politykę zagraniczną nie licują z autorytetem, jaki powinni reprezentować. W naszym kraju powinna być prowadzona jedna polityka zagraniczna, którą realizuje państwo polskie oraz rząd wraz z prezydentem - mówił Waszczykowski.

Krytyka polityki zagranicznej prowadzona przez ośrodki analityczne jest dopuszczalna. Ale raczej nie przez ludzi, którzy mają ambicje czy pretensje do tego, żeby pracować w dyplomacji. Ich zarzuty w tej kwestii i krytyka jest bezzasadna. Od wielu miesięcy mamy do czynienia z postępującym nacjonalizmem w polityce Izraela. Odpryskiem tego nacjonalizmu są ataki na Polskę. Przykłady można by mnożyć. Katz, Lapid, wystąpienia w „Jerusalem Post”, w „Haaretzu” czy szereg publikacji w innych mediach. Jest to wynik błędnej historycznej polityki izraelskiej, gdzie od lat uznaje się, że główną i jedyną ofiarę II wojny światowej Żydów i Holocaust. Próba korekty tej narracji np. przez Polskę, próba pokazania, że jednak były też inne ofiary, w tym Polacy spotyka się z atakiem ze strony Izraela - dodał były szef MSZ.