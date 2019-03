Witold Waszczykowski: Amerykańska obecność w Polsce musi zostać wzmocniona

Jesteśmy w takim geopolitycznym położeniu, że musimy podnosić wydatki na zbrojenia. Po to, by modernizować armię, aby była ona w stanie odeprzeć wszelkie incydenty - powiedział w audycji "W samo południe" Witold Waszczykowski, poseł PiS, były minister spraw zagranicznych.

W czwartek exposé wygłosił Jacek Czaputowicz. Minister spraw zagranicznych podkreślił obecne znaczenie Polski na arenie międzynarodowej, mówił też o priorytetach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku. Jego wystąpienie skomentował m.in. prezydent Andrzej Duda, który apelował o szybsze podniesienie wydatków na obronność. Zaznaczył, że bardzo by chciał, aby zwiększyły się one do poziomu 2,5 proc. PKB już do 2024 roku, a nie - jak zakłada zobowiązująca do tego ustawa - do 2030.