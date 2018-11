Witold Tumanowicz: Decyzja HGW spowoduje rekord frekwencji na Marszu

"Ta decyzja wpłynęła do nas na dwie minuty przed ustawowym terminem, w którym można jeszcze było marsz rozwiązać. Termin ten jest 96 h przed początkiem planowanego zgromadzenia, a decyzja wpłynęła do nas mailowo dwie minuty przed 14. Widać, że chciano tutaj maksymalnie ograniczyć możliwość działania. Natomiast my także mamy ustawowy termin, aby od tej decyzji się odwołać. A Marsz Niepodległości przejdzie nawet, jeśli miałby być zgromadzeniem spontanicznym, ponieważ prawo o zgromadzeniach przewiduje taką możliwość i nawet jeśli ktoś będzie twierdził, że to nie jest zgromadzenie spontaniczne, to ja zapewniam, że ze względu na decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz przyjdzie spontanicznie, nawet więcej niż by przyszło normalnie" - mówił Tumanowicz.