Witold Jurasz: ,,Wyborcza'' nie jest już gazetą jako taką

Paweł 29.1.19 15:46

Partia rządząca wykorzystuje swoje wpływy w państwie, żeby zbudować wieżowiec. Nakłania prezesa państwowego banku, żeby skredytował to przedsięwzięcie. Oczekuje, że ich prezydent Warszawy przepchnie ten projekt. A najważniejsze partia prowadzi działalność gospodarczą co jest niezgodne z prawem. Już pomijam niewywiązywanie się z zobowiązań, bo to jest walka w ramach grupy przestępczej. Pan śmie nazywać te fakty jako nie porażające!!! Przecież każda inna partia by za coś takiego została, przez PiS zmieciona z powierzchni ziemi.