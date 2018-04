Witold Jurasz: Sensacyjne słowa T. Turowskiego o Smoleńsku, Tusku i Putinie

Wczoraj moim gościem w Prawy do Lewego. Lewy do Prawego. Polsat News 2 był Tomasz Turowski. Rozmawialiśmy o tym jak to możliwe, że mimo, iż pod przykryciem jezuity szpiegował Watykan do dziś utrzymuje doskonałe relacje z hierarchią kościelną. Mowa była też o niesławnym (bo nieprzygotowanym, źle przeprowadzonym i nic nam w efekcie nie dającym) resecie polsko - rosyjskim i o tym, czy aby na pewno jest on dowodem na rosyjskie, a nie amerykańskie wpływy (agenturalne?) w Polsce. Wiele przesłanek wskazuje, iż naciski na reset Warszawy z Moskwą pochodziły z Waszyngtonu właśnie.

Przede wszystkim jednak rozmawialiśmy o Smoleńsku. O chaosie z polskiej strony i zimnym profesjonalizmie ze strony rosyjskiej. Ambasador Turowski, podobnie skądinąd jak i ja, nie wierzy w zamach, ale jest zdania, iż hipotezę taką należało, nim ją odrzucono, gruntownie zbadać. A gdy o badaniu już mowa to wróciliśmy do kwestii notatki ambasadora Jakuba Wołąsiewicza, która wg. wielu niezależnych od siebie relacji trafiła na biurko min. Sikorskiego zaraz po katastrofie a która mówiła o tym, iż przyjęcie Konwencji Chicagowskiej jest błędem (o tym, iż o "innych opcjach śledztwa" informowano władze RP mówił w moim programie również ówczesny wicepremier Waldemar Pawlak).

Poza wszystkim powyższym T. Turowski powiedział jednak rzecz zupełnie sensacyjną. Otóż wg jego wiedzy (a dodać trzeba, że z racji drogi życiowej akurat T. Turowskiego o szczególną sympatię do PiS trudno posądzać) zaraz po katastrofie Władimir Putin zaproponował Donaldowi Tuskowi, by to on osobiście stanął na czele rosyjskiej Komisji badającej przyczyny rozbicia się Tu-154 w Smoleńsku. Polskim współprzewodniczącym byłby wówczas rzecz jasna premier RP. Oznaczałoby to zaś, że Moskwa nie mogłaby zasłaniać się toczącym się rzekomo śledztwem MAK, a wcześniej p. Anodiną. Tym samym wrak zapewne dawno byłby już w Polsce. Niestety Polska nie zareagowała na tą propozycję. Ambasador Turowski nie udzielił odpowiedzi na pytanie czy 10 kwietnia 2010 był czynnym oficerem Agencji Wywiadu, co w mojej oznacza, że był. Skoro zaś tak to oznacza to, iż to w archiwach AW, a nie MSZ należy szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie tylko zresztą na te dot. Smoleńska.

Całość nagrania naszej rozmowy będzie dostępna online w ciągu ca. doby. Tymczasem polecam kluczowy fragment i proszę o repost, bo to naprawdę istotna, dotąd nieznana opinii publicznej, okoliczność.

Wywiad z T. Turowskim:

http://www.polsatnews.pl/…/turowski-putin-chcial-stanac-na…/

Wywiad z W. Pawlakiem:

http://www.polsatnews.pl/…/przekazywalem-sugestie-ale-nie-…/

Witold Jurasz

mod/facebook