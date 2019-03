Witold Jurasz: Polska nie zaprosiła Putina. Czy to dobrze?

Rosja póki co nie zrobiła z faktu, iż prezydent Rosji nie został zaproszony wielkiej awantury, co znaczy tyle, że zrobi z tego wielką awanturę, ale bliżej września.

Obawiam się, że brak zaproszenia dla Władimira Putina, niezależnie od faktu, iż rozumiem motywacje (chodzi o wojnę na Ukrainie, a nie o 17 września, bo gdyby chodziło o ów drugi fakt to nie należałoby zapraszać również przywódców Niemiec) ma dwie wady. Po pierwsze wątpliwe jest, by nasi zachodni sojusznicy podzielali nasz tok myślenia i jestem przekonany, że ambasadorowie Rosji już teraz czynią starania, by poziom reprezentacji np. Francji był niższy niż my byśmy tego chcieli.