Witold Jurasz: Moskwa potrafi przelicytować...

Czytam właśnie raporty sporządzone przez, jak podają media, b. oficerów MI6 nt. związków prezydenta - elekta D.Trumpa z Rosjanami. Dokumenty te wywołały polityczne trzęsienie ziemi w Waszyngtonie, choć ja zakładam, że nie są wcale tymi, który agencje wywiadowcze przedstawiły prezydentowi B. Obamie i D. Trumpowi. Podejrzewam, że musi być coś poważniejszego, co nie nadaje się jednak do publikacji, bo jest wiedzą operacyjną.

Niezależnie od tego, czy to, co ujawniono jest prawdą, czy "wrzutą" dokumenty są fascynujące. Jeśli skądinąd są wrzutą, to z zasady muszą być w większości prawdziwe - w przeciwnym wypadku nikt by ich nie wziął na poważnie. Raporty genialnie pokazują układy rządzące na Kremlu.

Wiele razy mówiłem o tym, że Rosja prowadzi bardzo subtelną grę, ale ilekroć MSZ FR odsuwany jest od procesu decyzyjnego, Moskwa przelicytowuje. W jednym z raportów opisany jest skądinąd konflikt MSZ i Jurija Uszakowa (doradcy W. Putina, b. ambasadora w Waszyngtonie) ze służbami, które - inaczej niż MSZ i J.Uszakow - chciały grać posiadanym dossier na D.Trumpa. Jeśli to prawda to byłaby to "matka wszystkich przelicytowań w historii".

Ci w Polsce, którzy zachwycali się zwycięstwem Trumpa powinni je obowiązkowo przeczytać. Jeśli ktoś wierzył w Rosję jako oazę moralności, Trumpa jako odtrutkę na korupcję elit to może warto, by choć zerknął okiem na załączone dokumenty. Dobrze jest czasem skonfrontować się z rzeczywistością. O ile to oczywiście możliwe, bo do tego, by zrozumieć, że D.Trump nie jest dobrym wyborem z punktu widzenia interesów Polski wystarczyło posłuchać tego, co publicznie mówił o Rosji, wojnie na Ukrainie i NATO.

Witold Jurasz

P.S. W jednym z raportów mowa jest o Agazie Agałarowie jako jednym z głównych partnerów biznesowych D.Trumpa w Moskwie. A.Agałarow to multimiliarder azerskiego pochodzenia, którego syn (biznesmen, w pewnym momencie piosenkarz, a przy okazji miłośnik motoryzacji) poślubił córkę obecnego prezydenta Azerbejdżanu. Młodzi ludzie mieszkali ca. 100 m od polskiej ambasady (w tym miejscu pozdrawiam ciepło i serdecznie tych, którzy uważali, że nie warto ich znać :) )

źródło: Facebook