Witold Jurasz: Mój 11 listopada

Normą w naszym kraju stało się to, że rozmawiamy tylko z tymi, z którymi się zgadzamy, a gdy coś zaczyna nas różnić to nie tylko rozmowa, ale i znajomości, ale nawet przyjaźnie się kończą. Środowiskową zasadą jest to, że ludzi się akceptuje albo bezwarunkowo i w imię swoich lub wspólnych interesów nie krytykuje nawet, gdy się z nimi nie zgadza, albo dla odmiany w ogóle nie akceptuje, nie zaprasza na debaty i konferencje, nie dyskutuje i nie zauważa istnienia. W efekcie debaty eksperckie nie są debatami a spijaniem sobie z dzióbków. Ludzie do paneli dobierani są w większości przypadków wg takiego klucza, żeby przypadkiem nie doszło do starcia poglądów. W efekcie w kraju, w którym w polityce każdy każdego nienawidzi debaty eksperckie są zupełnie już oderwane od rzeczywistości, bo jak to możliwe, że w tym samym kraju, gdzie z jednej strony nie ma już consensusu w podstawowych nawet sprawach obok istnieje rzeczywistość, w której dla odmiany wszyscy się ze wszystkimi zgadzają (albo unikają sporu, nawet, gdy jest on wręcz potrzebny).

Jak czytelnicy moich tekstów wiedzą napisałem niedawno bardzo krytyczny tekst o geopolityce, do spopularyzowania której wydatnie przyczynił się właśnie Jacek. Mam nadzieję, że wybaczą mi wszyscy pozostali uczestnicy naszego wieczornego spotkania 10 listopada, że nie im, a Jackowi poświęcam ten wpis. Zaprosiłem otóż na wspomniane spotkanie Jacka, a on - na przekór naszym "zasadom" debaty - zaproszenie to przyjął. Oto więc ja skrytykowałem część tego, co Jacek głosi, a kilka dni później spotkaliśmy się i przyjaźnie rozmawialiśmy. Chwilę później spierali się Jacek i również co i ja sceptyczny wobec niektórych aspektów narracji geopolitycznej Piotr Maciążek. Skądinąd okazuje się, że dzieli nas mniej niż mogłoby się wydawać, choć na pewno tu i ówdzie nadal spór ma miejsce, ale nie o to przecież chodzi. Chodzi o to, że skoro koniec końców chodzi o to, by Polska była częścią Zachodu, a nie Wschodu, to należy po prostu rozmawiać tak jak to się robi na Zachodzie, a nie jak Wschodzie. I to był mój 11 listopada. Bylem choć na chwilę na Zachodzie. I za to Ci Jacku dziękuję.