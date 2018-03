Witold Jurasz: Dobra decyzja premiera Morawieckiego

Dodałbym tylko nieco złośliwie, że znam pułkownika Agencji Wywiadu, który za PRL najpierw uczył się w Kiejkutach, potem 2 lata pracował nie kierunku niemieckim przy czym opozycją nigdy się nie zajmował, po PRL całe życie pracował na kierunku wschodnim realizując operacje również wspólnie z sojusznikami z CIA i BND, a teraz emeryturę obniżono mu do takiego samego poziomu jak stalinowskim śledczym, którzy torturowali mojego Dziadka. I nijak sprawiedliwe to nie jest. Szkoda, że nie mogę więc powiedzieć, że obecna władza naprawia niesprawiedliwości, bo niestety w wypadku p. Komendy byłoby to prawdą, a w wypadku mojego znajomego nie - w jego wypadku bowiem władza krzywdę wyrządza.

Witold Jurasz