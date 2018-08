Witold Gadowski: Wydalenie Kozlovskiej to jedynie początek. Zaskakujące ustalenia!

„Dziękuję polskim władzom, że wyrzuciły panią Kozłowską. Oczekuję, że będą wyrzucać następnych, także Czeczenów, którzy otwarcie w Polsce głoszą dżihad i prawo szariatu, wyższość prawa szariatu nad prawem polskim. Każdego takiego za łeb i deportacja” - mówi w swoim najnowszym „Komentarzu Tygodnia” redaktor Witold Gadowski.

Odnosząc się do deportowania przez Polskę Ludmiły Kozłowskiej, która jest prezesem Fundacji Otwarty Dialog i żoną Bartosza Kramka, dziennikarz mówi:

„Brawo dla polskiego rządu, gromkie brawo! Wreszcie robicie to, czego od was oczekujemy. Należy wyrzucać i rozprawiać się z takimi elementami, które dążą do wywołania zamieszek, wojny domowej czy Putin wie, co jeszcze. Fundację Otwarty Dialog, Sorosa i wszystkich takich typków, którzy usiłują mieszać w Polsce, należy traktować w podobny sposób”.

Dalej dodaje:

„Pan Kramek oczywiście natychmiast napisał, że jest to prześladowanie polityczne. Do wtóru z panem Kramkiem wystąpili pan Węglarczyk z Onetu i cała reszta tego dziwnego środowiska, piszcząc o tym, że oto gwałcone są prawa człowieka, bo Kozłowska wywalona została do Kijowa. Zaraz, zaraz – a to Kozłowska jest polskim obywatelem? Nie! Kozłowska ma prawo pobytu w Unii Europejskiej? Tak, jak się Polska zgodzi. A Polska już jej nie chce”.

Dalsze szokujące informacje na temat Ludmiły Kozłowskiej Gadowski przekazał dziś na swoim twitterze. Okazuje się bowiem, że jest ona znana w Mołdawii. Tamtejsze media przypomniały, jakie powiązania ma środowisko Otwartego Dialogu z częścią mołdawskich partii politycznych, które niedawno wyprowadziły Mołdawian na ulice w proteście przeciw proeuropejskiemu rządowi i prorosyjskiemu prezydentowi.

Gadowski ostrzega:

„Kozlovskaya i jej stado rozszyfrowane w Mołdawii. Jeśli nie odbędzie się w Polsce operacja przeciwko rosyjskim dywersantom, jesienią bedziemy mieli kolejne prowokacje”.

W innym wpisie z kolei czytamy:

„Teraz trzeba sprawdzić źródła dochodów Kramka. Gwarantuje, że idąc droga pieniedzy odnajdziemy sprawy, którymi pownny zająć się służby”.

Gadowski zamieścił też zrzut ekranu z listą członków rady nadzorczej Otwartego Dialogu, na której znajduje się pełnomocnik Jacka Rostowskiego, znany prawnik i konstytucjonalista Marek Chmaj.

tu jeszcze o Kozlovskiej, szczęśliwie już wywalonej z Polski. Teraz trzeba sprawdzić źródła dochodów Kramka. Gwarantuje, że idąc droga pieniedzy odnajdziemy sprawy, którymi pownny zająć się służby. https://t.co/LRCuO7azP3 — witold gadowski (@GadowskiWitold) 17 sierpnia 2018

Wydalenie Kozlovskiej to jedynie poczatek. Teraz należy zbadać siatkę jej powiazań w Polsce i przepływy finansowe na konta https://t.co/pGMACVhwDE. tzw "dziennikarzy". — witold gadowski (@GadowskiWitold) 17 sierpnia 2018

i jeszcze taki cukiereczek pic.twitter.com/lbz1eIrzsE — witold gadowski (@GadowskiWitold) 17 sierpnia 2018

To dla tych, którzy nie znają rosyjskiego. Kozlovskaya i jej stado rozszyfrowane w Mołdawii. Jeśli nie odbędzie się w Polsce operacja przeciwko rosyjskim dywersantom, jesienią bedziemy mieli kolejne prowokacje.https://t.co/uuOUrvrd6n — witold gadowski (@GadowskiWitold) 17 sierpnia 2018

