Witold Gadowski: Ukraina zbłądziła stawiając na Niemcy

,,To jest agresja rosyjska. Jest to standardowy sposób uprawiania polityki przez Rosję. Niestety, tu nie ma zaskoczenia. Rosja uważa, że pewne kraje znajdują się w jej strefie wpływów i egzekwuje to bezwzględnie. Tak jest właśnie z Ukrainą, ale przy okazji wychodzi bezsens obecnej polityki ukraińskiej – zwłaszcza polityki zagranicznej – gdzie Ukraina stawia na Niemcy, a jednocześnie bardzo psuje sobie stosunki z Polską'' - powiedział.

,,Stany Zjednoczone dopiero od czasów Donalda Trumpa zaczynają prowadzić bardziej zdecydowaną politykę, a i tak Trump jest oskarżany o to, że zdobył władzę dzięki poparciu Rosji, co jest oczywiście kompletną bzdurą'' - powiedział następnie dziennikarz.

Jak dodał, nie ma niestety obecnie ,,skutecznego hamulca, który zmuszał by Rosję do zaniechania tak agresywnych działań''.