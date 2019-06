Witold Gadowski: Trwa próba rozbicia Polski wspierana przez niemieckie media!

O prawie pobytu dla Ludmiły Kozłowskiej w Belgii, podwyższonym ZUS-ie, stosunku PiS do Kukiz'15 oraz działaniach niemieckich koncernów medialny w Polsce, a także materiał w którym Ś.P Tomasz Krzyżanowski opowiada o swojej książce „Szara”, w której losy bohaterów z Kapsztadu, Moskwy, Zakopanego i Warszawy znajdują finał w tatrzańskiej jaskini Szara.

- Kiedyś mówiłem o tym, że bardzo lubię starych aktorów filmów. Do Clinta Eastwooda nieustannie się przekonuję. Wlaśnie ogłosił, że następny swój film nakręci w Georgi. Dlaczego? Bo to stan, gdzie panuje normalne prawo dotyczące zabijania nienarodzonych dzieci. Georgia jest obiektem ataków i restrykcji ze strony wykształconego, lewackiego Hollywood. I właśnie w Georgii będzie kręcił swój film Clint Eastwood. To jest facet - mówił Witold Gadowski