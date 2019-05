Witold Gadowski: Światowa wojna informatyczna

O rozgrywkach między partiami na finiszu kampanii do Parlamentu Europejskiego, o wypowiedzi Włodzimierza Cimoszewicza na temat ustawy 447, o niespełnionych deklaracjach na temat zniesienia paragrafu 212, o planach stworzenia komisji badającej przypadki pedofilii, o dowcipnym felietonie z niemieckiej prasy, o systemie Polskiego Instytutu Łączności, o światowym konflikcie, który rozgrywa się na polu technologii.

- Istnieje zjawisko grzechu. To rzecz bezsprzeczna. Istnieje także zjawisko uczestnictwa w grzechu cudzym. Jeżeli dajemy komuś mandat do PE, żeby nas reprezentować, gdzie króluje marksism, ateizm, to musimy się zastanowić czy nie będziemy uczestniczyć w cudzym grzechu - mówił Witold Gadowski