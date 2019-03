Witold Gadowski: Rząd udaje, że sprawy gigantycznych roszczeń żydowskich nie ma!

"Ciąg dalszy reperkusji dotyczących konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Ostrzegałem, że to niepotrzebne, że to tylko zaszkodzi Polsce no i cóż się okazuje. Koszt konferencji ponad 2,5 mln złotych całkowicie poniosła Polska. Za nasze pieniądze zostaliśmy obrażeni, spostponowani we własnym kraju. Nikt za to polskich obywateli nie przeprosił, co więcej nikt się nawet do tego nie przyznał. Uznano, że konferencja jest wielkim sukcesem. Przepraszam, jakim. Co udało się załatwić dzięki tej konferencji, jak postąpiono z ludźmi, którzy Polskę obrażają, z panem Katzem, Netanjahu i Pompeo, który przypomniał o ustawie 447"