Witold Gadowski: Nie zamykam oczu na ekscesy Korwina i Brauna

30.5.19 12:58

Kto organizował manifestacje po mszach świętych które doprowadziły do wybuchu Powstania Styczniowego? Myślicie misie gumisie, że to byli polscy patrioci co dzikiego rusa nie znosili? Historycy wolą dyskretnie omijać ten temat. To byli żydzi świeżo przechszczeni na katolicyzm. Po Powstaniu Styczniowym żydzi masowo przejmowali majątki konfiskowane szlachcie za udział w powstaniu. Tak się robi prowokacje. Teraz też tak się robi prowokacje, to jest to samo, mamy zostać wmotani w szaleńczy konflikt z góry przegrany.

W zasadzie już zostaliśmy wmotani w sytuację beznadziejną. Bo jeżeli Ukraińcy, Niemcy, Francuzi, Żydzi, Amerykanie traktują nas z buta, to dlatego że wiedzą że mamy bardzo poważny konflikt z potężnym sąsiadem i jedyne co możemy zrobić to błagać wszystkich wokoło aby pomogli w razie czego.

Nawet potężne Stany Zjednoczone unikają takiego zaognienia stosunków z Rosją, nawet oni wolą nie grzać tak konfliktu choć mogliby sobie na to pozwolić. A nasi ci patrioci grzeją. Patrioci czy to agentura? Czy prowokatorzy obcej narodowości?