Witold Gadowski: Polska nie jest z krajem, w którym się robi co chce

"Kamyk poruszony na górze powoduje lawinę na zboczu. Ta polska lawina powoli nadciąga. Tutaj nie jest kraj, w którym można robić, co się chce, drodzy magnaci niemieccy, tu są Polacy" - mowił Witold Gadowski w kolejnym "Komentarzu Tygodnia".

"Katolicki Uniwersytet Lubelski, który posługuje się piękną retoryką, nawiązuje do wartości z 1918 r., kiedy został założony, który odegrał wspaniałą rolę zwłaszcza w czasach PRL, okupacji sowieckiej w Polsce, stał się dziś przytułkiem ludzi zgubionych. KUL atakuje ks. prof. Tadeusza Guza za jego wypowiedzi na temat luteranizmu. Za wypowiedzi o tekstach źródłowych, z którymi ks. prof. Tadeusz Guz zapoznał się posługując się znakomicie językiem źródeł. To jeden z niewielu polskich intelektualistów, który dogłębnie przestudiował marksizm (…). Ks. prof. Tadeusz Guz to jeden z najbardziej wyrafinowanych intelektualistów działających w przestrzeni publicznej. Miałem zaszczyt i przyjemność poznać ks. Profesora – ujmującego skromnością człowieka. I tego człowieka dziś się atakuje? Atak przychodzi z kręgów KUL, kręgów kościelnych na jeden z najtęższych umysłów w naszym Kościele?" - mówił publicysta, stając po stronie niemiłosniernie atakowanego ks. Piotra Glasa.