Witold Gadowski: Niemieckie media i media Sorosa chcą meblować Polakom w głowie

W serii video, w której publicysta komentuje wydarzenia polityczne porzedniego tygodnia, Gadowski odniósł się do tematu konferencji bliskowschodniej, która odbywała się w Warszawie.

"Przewidywałem kłopoty. Pytałem, po co Polska żaba wkłada łapę tam, gdzie kują konie bliskowschodnie. Żaden z polityków nie raczył odpowiedzieć. Rzecz wyglądała tak, że pan Pompeo urządził sobie w Warszawie konferencję, informując w ostatniej chwili gospodarzy o tym, że są jej organizatorami. Zostało na nią zaproszonych około 70, wśród których nie było Iranu. Uczynić sobie z Persów wrogów to wspaniała idea amerykańsko-izraelska. Na gruncie warszawskim spotkał się premier Izraela i reprezentanci saudyjskiej rodziny królewskiej. Rozmawiali o nowych uregulowaniach takich jak wojna w Jemenie, gdzie giną dzieci, nie docierają reporterzy żadnych agencji. Miara bezczelności i chamstwa związana z organizacją tej konferencji została przepełniona, gdy pan Pompeo stwierdził, że Polska ma realizować wytyczne ustawy „Just 447” mówiącej o konieczności zwrotu organizacjom żydowskim tzw. mienia bezspadkowego, pozostawionego przez ofiary Holocaustu. Tak się odpłacił za gościnę. To pokazuje, jak nas traktują" - powiedział.