Witold Gadowski MOCNO o Komorowskim: Ściągał na maturze, a śmie nas pouczać?

"Bronisław Maria „Kukunio” Komorowski […] niemalże w tym samym czasie, kiedy pouczał o konstytucji i praworządności, przypomniał sobie, że jak zdawał maturę z matematyki, to zdawał ją z pomocą kolegów i koleżanek, przy pomocy nauczycieli. Czyli co, ściągał na maturze? I taki magister historii śmie nas pouczać dziś na temat praworządności?" - pyta retorycznie dziennikarz i publicysta Witold Gadowski w swoim komentarzu opublikowanym na Youtube.

Gadowski mówił m.in. o pomyśle referendum dotyczącego konstytucji zaproponowanym przez prezydenta Dudę. Odnosił się do słów posła PO Jana Grabca, który mówił, że pomysł prezydenta to "dążenie do drastycznego ograniczenia zasad demokracji w Polsce".

"Referendum z natury jest odwołaniem się do głosu obywateli, czyli w państwach, które liczą miliony obywateli, jest to największa okazja do tego, żeby każdy z nas, każdy obywatel, mógł wypowiedzieć swoje zdanie w kwestii ważnych dla państwa. Czy widzicie państwo w tym drastyczne ograniczenie demokracji? Czymże jest demokracja? Przypomnę posłowi Grabcowi, że demokracja pochodzi od rzeczownika demos, czyli lud, a więc skoro lud rządzi, to najbardziej klarowną takich rządów jest oczywiście grecka Agora, gdzie całe zgromadzenie wypowiada swoją opinię i przeprowadza się głosowanie" - mówił Gadowski.

