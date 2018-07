W swoim najnowszym komentarzu tygodnia publicysta Witold Gadowski mówi tym razem wyjątkowo... głównie o sobie. A raczej o tych, którzy próbują go zdyskredytować i usunąć z przestrzeni publicznej. Czy to jako rzekomego rosyjskiego agenta, czy też na podstawie innych oskarżeń. Wśród chcących go ,,wygumkować'' wymienia Gadowski także... Jacka Kurskiego. Czy jest tak naprawdę?