Witold Gadowski krótko i w punkt o atakach na rodzinę

Neomarksiści prawidłowo zlokalizowali źródło porażki marksizmu. Marksizm poniósł porażkę przez rodziny. To rodziny zwyciężyły marksizm, dlatego że ludzie w czasach komunizmu, młodzi ludzie wracali do domu, a w domach był krzyż i właściwy przekazWszystko to, co propagandowo się nasączyło w szkole czy w przestrzeni publicznej, natychmiast było rozbrajane w rodzinach'' - powiedział Witold Gadowski na antenie ,,Radia Maryja''.