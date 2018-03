Witold Gadowski: Jesteśmy prymusami w klasie dla idiotów

„Parlamentarzysta brytyjski polskiego pochodzenia Daniel Kawczyński rozesłał do wszystkich parlamentarzystów Izby Gmin i wszystkich parów z Izby Lordów propozycje, aby przyłączyli się do protestu przeciwko budowie Nord Stream 2, czyli wykazali się odrobiną solidarności wobec Polaków i Ukraińców. Na inicjatywę odpowiedziało 20 parlamentarzystów. Przypomnę, że w Izbie Gmin zasiada ich 650, zaś w Izbie Lordów zasiada 800 parów. Z tych 20 jeszcze dwóch się wycofało. Tak wygląda brytyjska solidarność wobec spraw polskich” - mówi w swoim najnowszym „Komentarzu Tygodnia” redaktor Witold Gadowski.

Jak dalej podkreśla:

„My oczywiście musimy być prymusami w tej klasie dla idiotów, którzy nie dbają o własne interesy, a tylko wykazują się tromtadracją, za którą nie idzie nic”.

Gadowski mówi o wydarzeniach na Słowacji. Jak podkreśla:

„Te młodzieżowe manifestacje skierowane są przeciwko rządowi Fico. Fico ustępuje i co się okazuje? Za tym wszystkim stoją organizacje sponsorowane przez Sorosa. Czy to czegoś państwu nie przypomina? Pamiętacie państwo wybryki Fundacji Otwarty Dialog, której zresztą nie spotkała żadna poważna kontrola ze strony polskiego państwa? Bardzo dziwna Fundacja Otwarty Dialog ogłosiła kiedyś 16-punktowy plan Majdanu w Polsce. Ten Majdan na szczęście okazał się „Ciamajdanem”, ale dlaczego? Bo nikt nie zginął”.

Dziennikarz odnosi się też raz jeszcze do samospalenia przed PKiN w Warszawie. Jak twierdzi – celem nagonki po tej tragedii jest uderzenie w Grupę Wyszehradzką:

„Próbowano obrócić w taki mord założycielski samospalenie się biednego człowieka w Warszawie. Jacek Żakowski i kilku innych publicystów usiłowało żerować na tym straszliwym wydarzeniu, starając się nadać impet temu samobójstwu, żeby wyciągnąć ludzi na ulicę, aby ulica zaczęła decydować, jak na Słowacji dziś decyduje ulica, a do ulicy dołączył się prezydent. Po co to wszystko? Moim zdaniem, a także daniem wielu analityków, chodzi po prostu o rozbicie – po raz kolejny – Grupy Wyszehradzkiej”.

Dalej dodaje:

„Oto trzeba stworzyć jednemu z państwa V4 takie problemy wewnętrzne, żeby nie miało już siły zajmować się polityką zewnętrzną i nie reagowało np. na impulsy płynące z Węgier i z Polski. Kto to może robić? Ano ten, kto na tym zyska – kochani Niemcy”.

dam/Youtube - Gadowski TV