Witold Gadowski: Jesteśmy Narodem Naznaczonym. Czas na Powstanie

,,Pora wreszcie, aby to całe towarzystwo wymieść z polskiego świecznika, aby nie-Polacy nie obsługiwali funkcji Polaków. My, wszyscy Polacy, musimy się zebrać i dokonać powstania za pomocą głów. Zacząć tworzyć własną niepodległą kulturę, własne niepodległe myślenie i przestać słuchać tego, co nam opowiadają z ekranów telewizyjnych – bez wyjątków – bo telewizja służy indoktrynacji'' - przekonywał dalej.

,,Musimy wspólnie w Warszawie, w Krakowie, ale i na Antypodach, w Nowym Jorku, Genewie, we Francji, Skandynawii – wszędzie tam, gdzie już was znam i widziałem wspaniałych Polaków, żebyśmy wszyscy zaczęli myśleć nad tym, jak wywalić w kosmos „Republikę Okrągłego Stołu”, która jest dowodzona przez coraz bardziej agresywne Niemcy we współpracy z agenturą rosyjską i stworzyć niepodległą III RP. Polska niepodległość dziś ma szansę. Jest to okno historii, które się otworzyło. Jesteśmy także wyjątkowym narodem w skali Europy, o czym wiemy. Nie jesteśmy „Narodem Wybranym”, jesteśmy „Narodem Naznaczonym”. Ta szczególna sytuacja, która ma miejsce dziś w Polsce, że jesteśmy jedynym tak katolickim narodem, obliguje nas do tego, żeby nie siedzieć w domach, żeby nie grzęznąć w wygodnym spokoju, ale żeby działać, by być aktywnym. To my musimy rechrystianizować Europę – nie ma innego wyjścia'' - mówił publicystya.