Witold Gadowski dla Frondy: Prezydent dzieli naród

Martyna Ochnik: Dobry wieczór. Chciałabym usłyszeć Pana opinię na temat zamieszania jakie zapanowało wokół Marszu Niepodległości. W tej chwili na 11 listopada zapowiadane są dwa marsze – tradycyjny Marsz Niepodległości organizowany jak co roku przez środowiska narodowe oraz marsz państwowy. Czy to dobra decyzja, by niemal w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości organizować marsz drugi czy zastępczy?

Witold Gadowski: Nie. To kolejna ze złych decyzji Pana Prezydenta. Ona de facto dzieli zamiast łączyć.

Jednak wiele osób cieszy taki obrót sprawy. Argumentują, że to właśnie krok ku budowaniu jedności.

Tego dnia wszyscy powinniśmy być razem, ci którzy kochają Polskę. Nie ma lepszych i gorszych dzieci ojczyzny. Dlatego oczekuję, że ta decyzja zostanie skorygowana, tak aby odbył się jeden marsz dla wszystkich.

Czyja zatem to jest wina, że odbędą się prawdopodobnie jednak dwa marsze. Pan Prezydent oświadcza – to my zorganizujemy marsz. Krzysztof Bosak odpowiada – no nie, władza próbuje marsz zawłaszczyć, na to nie ma naszej zgody; rozmawialiśmy wcześniej o wspólnym zorganizowaniu uroczystości i postawiono nam wtedy warunki realnie nie do spełnienia; teraz chcą nam zabrać marsz, pójdziemy i tak.

A jak może zachować się człowiek honorowy w takiej sytuacji? Kiedy traktuje się go bez najmniejszego szacunku?

Ma Pan na myśli organizatorów Marszu Niepodległości?

Tak. Mam na myśli narodowców. Wkładają od lat ogromny wysiłek w organizację tego święta. Przecież nie robią tego dla swojej chwały, bo odsądzani są od czci i wiary przez wiele środowisk. Ja nie podzielam do końca poglądów narodowców, ale staram się być sprawiedliwy. Narodowcom, Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości należy się za to co robią szacunek, a nie instrumentalne i pozbawione szacunku traktowanie. A to właśnie ich spotyka. Najpierw Hanna Gronkiewicz-Waltz obraża ich nazywając faszystami, potem zakazuje Marszu, a na koniec Prezydent mówi – no to ja zrobię Marsz, a wy już nie będziecie potrzebni. No jak to wygląda?!

Narodowcy czekają aż jutro sąd cofnie zakaz wydany przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. W przypadku zgromadzeń cyklicznych jedyną osobą uprawnioną do ich zawieszania jest wojewoda a nie prezydent miasta.

Tak, to się zgadza. Jednak ponieważ nie jestem prawnikiem a tutaj krzyżują się różne ustawy, więc trudno mi to interpretować. Poczekajmy na decyzję sądu. Powtórzę jeszcze, że organizatorom Marszu Niepodległości należy się szacunek, a nie rzucanie kłód pod nogi. Jeżeli Prezydent i Premier nie zdobędą się na okazanie narodowcom należnego szacunku, to będzie do dalsze dzielenie Polaków. Polskich patriotów. To bardzo złe działanie.

Ludzie stają przed wyborem – z kim teraz iść?

Ja pójdę z narodowcami, nie dlatego żebym podzielał w pełni ich poglądy, ale ponieważ staram się być sprawiedliwy.