Witold Gadowski dla Frondy: Polska Temida wciąż niedowidzi, a gender nadal w formie - jak długo jeszcze?

Luiza Dołęgowska. Fronda.pl: Jaka jest Pana opinia w sprawie odmowy sądu dot. wniosku prokuratury o aresztowanie byłego senatora Józefa Piniora, mimo postawienia mu zarzutów korupcyjnych?

Witold Gadowski: Można to skomentować orwellowsko, że polska Temida wciąż jest bardzo słaba i przymyka wciąż oko, ale tylko dla tych, którzy są ,,równiejsi''. Gdyby polityk PiS stanął przed takimi oskarżeniami, to na pewno zostałby zamknięty, więc tutaj niezawisłość wymiaru sprawiedliwości jest nazwijmy to -,,umowna''.

F: Jacek Żakowski w TOK FM bardzo sprzyja decyzji sądu ws. pana Piniora, z dużą emfazą mówi: ,,Panie Józefie, fajerwerki... bardzo dużo osób się z tego cieszy (..) pańskie zatrzymanie i próba aresztowania pana pod takim lichymi pretekstami, mało wiarygodnymi.(..)'' - czy piewcy starego układu cieszą się, gdy on jeszcze utrzymuje swoje sądowe przyczółki?

W. G.: Pan Żakowski ma takie podejście jak rodzina Karguli, że sprawiedliwość - sprawiedliwością, ale i tak musi być po naszej stronie.. Więc trudno, bo jak tu wytłumaczyć Kargulowi, żeby nie brał granatu do sądu..

F: W swoim wideoblogu poruszył pan ciekawy temat związany z gender i z tym, co nadal dzieje się w tej kwestii mimo rządowych obietnic zmian w tym zakresie. Czy możemy się spodziewać - pana zdaniem- że ze szkół znikną jednak edukatorzy seksualni i promocja gejów i lesbijek?

W. G.: Chciałbym, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości jasno wytłumaczył się ze swoich stanowisk, jakie zajmuje na arenie międzynarodowej, szczególnie na forum Rady Europy i ONZ - w promocji LGBT i gender. Chciałbym, żeby to zostało ujawnione, wyjaśnione i żeby nie było niedomówień w tej sprawie.

Mam cały czas nadzieję, że to jest raczej wynik pewnego zamieszania, a nie złej woli, jeżeli chodzi o rząd PiS i że nie bardzo wie lewica, co czyni prawica w tym rządzie. Jednak dobrze by było, aby zastosowali pewną dyscyplinę i jakiś spójny pogląd, aby nie działo się tak, że urzędnicy średniego szczebla nadal prowadzą politykę PO, a rząd PiS prowadzi politykę już dobrej zmiany - bo wtedy wszystko to niestety się rozchodzi. Taka sytuacja pokazuje, że trzeba wymieniać już w tej chwili średni szczebel urzędniczy, który niestety jak koń zaprzęgowy nauczył się chodzić tylko w jednym kierunku.

Trzeba koniecznie zreformować średni szczebel administracji, który nie zmienił swoich przyzwyczajeń, a powinien, bo jednak dobra zmiana to działania przede wszystkim urzędników średniego i niższego szczebla, a my to odczuwamy jako obywatele.

2.12.2016, 19:28