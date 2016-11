Witek: Żaden polityk nie jest tak cenzurowany, jak Kaczyński

reklama

Fot. flickr reklama

Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w TVN stwierdziła, że rząd będzie robił wszystko, aby podatki nie uderzały w najbiedniejszych.

Jak mówiła Elżbieta Witek:

"Premier Szydło powiedziała tylko tyle i Mateusz Morawiecki to powtórzył, że toczą się w rządzie prace, dyskusje nad tym, żeby podatki były sprawiedliwe, żeby nie uderzały w najbiedniejszych. Nie zamierzamy ich podwyższać. Premier Morawiecki właśnie to powiedział, że ucierają się poglądy. Sam premier Morawiecki powiedział, że nic nie jest przesądzone, ponieważ o niczym nie zdecydował rząd. Dobrze, że toczą się dyskusje w Komitecie Ekonomicznym RM, bo to oznacza, że szukamy najlepszego rozwiązania, które nie dotyczy w grupę najsłabszych" – mówił Elżbieta Witek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w „Jeden na jeden” TVN24.

Pytana o słowa Jarosława Kaczyńskiego o przedsiębiorcach, stwierdziła, że żaden polski polityk nie jest tak cenzurowany:

„Chyba żaden polityk nie jest tak cenzurowany jak prezes Jarosław Kaczyński. Każda jego wypowiedź jest czytana od deski do deski. Ja w tej wypowiedzi nie widzę nic nadzwyczajnego. Prawdą jest – słyszeliśmy to na słynnych taśmach – że była grupa, która skorzystała przy tej władzy, natomiast my mówimy o tym, że chcemy wspierać polskich przedsiębiorców, choć dajemy także szanse dla inwestycji zagraniczych i liczymy na to, że polscy przedsiębiorcy będą chcieli inwestować”.

emde/300polityka.pl, Fronda.pl

21.11.2016, 8:20