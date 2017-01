Witek: To nie tylko blokowanie Sejmu, ale państwa

reklama

Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości komentując wczorajsze wydarzenia, stwierdziła, że posłowie PO zafundowali parlamentarzystom dzień bezproduktywnego siedzenia w Sejmie.

"Jeżeli PO myśli, że tak będzie bez końca to się myli" - powiedziała w "Kwadransie Politycznym" w TVP Info Elżbieta Witek.

Elżbieta Witek, szefowa gabinetu politycznego premiera przekonywała w „Kwadransie politycznym”, że nie może być tak, że mniejszość blokuje prace większości.

"To nie jest tylko blokowanie prac sejmu, ale też próba blokowania państwa" – stwierdziła i przypomniała, że kilkudziesięciu posłów jest ministrami bądź wiceministrami. Jest także pani premier, która także jest posłem i ma obowiązek brać udział w głosowaniach.

"I my siedzimy na sali sejmowej, czekamy, konwent za konwentem, dyskusje, rozmowy, nadzieja na to, że w końcu PO zechce skorzystać z wyciągniętej ręki i widzimy, że nie. Wczorajszy dzień to pokazał" – oceniła Witek. Podkreśliła, że to był cały dzień bezproduktywnego siedzenia w Sejmie.

