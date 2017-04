Witek: Odradzająca się elita RP zginęła w Smoleńsku

reklama

Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej nabiera rozpędu. Prokuratura Krajowa ogłosiła, że postawione zostaną zarzuty dwóm kontrolerom lotów ze Smoleńska. Poseł PiS Elżbieta Witek wskazywała w wywiadzie dla TVP Info na wagę katastrofy i fakt, że musi zostać wyjaśniona.

Jak stwierdziła Elżbieta Witek w TVP Info:

"Ginęły nasze elity. Jedną wymordował Hitler, drugą Stalin, a elita, która się odradzała zginęła m.in. w Smoleńsku. To musi zostać wyjaśnione".

Jak dodała, poprzednia ekipa rządząca nie prowadziła śledztwa w prawidłowy sposób.

"Nareszcie prokuratura podjęła się prowadzenia rzetelnego śledztwa, bo katastrofa była w 2010 roku, minęło tyle lat i w dalszym ciągu nie mamy tego, co jest podstawą do badania. Czyli nie mamy wraku i czarnych skrzynek. To, co się działo przez ostatnie lata, pokazywało, że prokuratura markowała, udawała prowadzenie śledztwa".

Obecnie w badaniu przyczyn katastrofy biorą też udział naukowcy z zagranicznych laboratoriów. Pomagają oni w ekshumacjach ciał ofiar katastrofy.

emde/TVP Info

4.04.2017, 10:20