Witek: Odpowiedź Putina nie powinna nas zniechęcać

Fot. Kremlin.ru via WIkipedia, CC 4.0

„To, że odpowiedział sam Władimir Putin i to w ten właśnie sposób, nie powinno nas zniechęcać” - mówiła Elżbieta Witek na antenie TVP Info.

W programie „Gość Wiadomości” pojawiła się dziś Elżbieta Witek, szefowa gabinetu premier Beaty Szydło. Rozmowa dotyczyła komentarza Kremla dot. zarzutów dla kontrolerów w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Zespół Prokuratury Krajowej, który bada okoliczności katastrofy smoleńskiej, zgłosił się do strony rosyjskiej z wnioskiem o pomoc prawną. Jego treścią są zarzuty, jakie strona polska stawia podejrzanym oraz chęć przesłuchania ich w takim charakterze.

Moskwa wniosek, naturalnie, odrzuciła i nie zgadza się z zarzutami pod adresem kontrolerów lotów ze Smoleńska. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, powiedział, że jest to „nie do zaakceptowania”.

Witek powiedziała wprost:

„To, że odpowiedział sam Władimir Putin i to w ten właśnie sposób, nie powinno nas zniechęcać do podejmowania wszelkich działań prowadzących do wyjaśnienia tej katastrofy. Została wysłana prośba o pomoc, chcemy być przy przesłuchaniu kontrolerów, poczekamy na odpowiedź pisemną”

i dodała, że mamy do czynienia z dokumentami, które historycy mogą wydobyć ponownie za kilkadziesiąt lat i:

„Sprawdzić sprawę i doprowadzić ją do końca, nawet gdy ktoś tego nie chce (…) Rosjanie utrudniają śledztwo polskiej prokuratury, ciągle nie mamy wraku samolotu i czarnych skrzynek”

dam/TVP.Info,Fronda.pl

3.04.2017, 21:30