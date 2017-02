Witalij Portnikow: Teraz Ukraina broni bezpieczeństwa i przyszłości Polski

reklama

W Kijowie w siedzibie ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie platformy Ukraińsko-Polskiego Forum Partnerstwa. Nowo wybrany przewodniczący forum powiedział kilka ważnych słów na temat obecnej sytuacji Ukrainy i Polski.

Nowym przewodniczącym Forum wybrano publicystę i komentatora politycznego Witalija Portnikowa. Jak mówił Portnikow, w jego odczuciu Polska oraz Ukraina należą do jednej przestrzeni cywilizacyjnej, historycznej i kulturowej. W obliczu imperialistycznych ambicji sąsiadów oba kraje potrzebują siebie wzajemnie.

„Naszym głównym zadaniem jest pielęgnowanie tego, co osiągnęliśmy we wzajemnych relacjach w okresie wspólnej, postkomunistycznej wolności, oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów, z którymi mamy do czynienia w ostatnim czasie, a których jednak nie możemy też określić jako nowe” - stwierdził w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej.

Jak oceniał Portnikow, obecna pamięć narodowa Ukraińców stanowi "fortecę", która ochrania Polskę. Nasz kraj może czuć się bezpieczny "do czasu, gdy Ukraina będzie się przeciwstawiać imperialnej Rosji".

„W obecnej sytuacji, kiedy stosunek głównych graczy światowych wobec NATO i UE jest zupełnie inny niż choćby rok temu, Warszawa powinna zrozumieć, że to nie Waszyngton, nie NATO i nie solidarność euroatlantycka, lecz Ukraina broni bezpieczeństwa i przyszłości Polski” - mówił Portnikow.

8.02.2017